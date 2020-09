Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Lucian Bode au testat luni linia de cale ferata intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. Dupa ce a criticat guvernele anterioare și l-a laudat pe cel liberal, Iohannis a plecat spre București cu mașinile SPP, nu cu trenul. Motivul: mai in gluma, mai in serios, linia…

- Linia de cale ferata dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni va fi data in folosința in data de 12 decembrie 2020, conform declarațiilor ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Ministrul a fost intr-o proba-test pentru a verifica finalizarea celor opt kilometri de cale ferata dubla. „De la Gara…

- CFR SA a anunțat astazi ca linia de cale ferata Gara de Nord – Aeroportul International Henri Coanda este finalizata in proportie de 97%. Compania noteaza ca noua cale ferata spre aeroport porneste din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 de metri, traseul continua cu o zona de…

- Noua cladire va avea 5 etaje unde vor fi relocate secțiile care funcționeaza in acest moment in Corpul C al spitalului, corp care este invechit și nu corespunde standardelor și normelor actuale de derulare a actului medical. Investiția realizata de CNI, instituție sub autoritatea MLPDA, cu o valoare…

- Consiliul Județean Buzau a obținut finanțarea pentru modernizarea unui drum județean important pentru dezvoltarea turismului din județul Buzau. Este vorba despre șoseaua care asigura accesul spre Vulcanii Noroioși. Proiectul are o valoare estimata de 96.000.000 lei si presupune refacerea carosabilului…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat joi ca investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, care se va intinde pe o suprafata de 130.000 mp, langa A1, ce va fi gata anul viitor. „eMAG investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19…

- eMAG investește 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19 al autostrazii A1, care se va intinde pe o suprafața de 130.000 mp. Lucrarile de construcție vor incepe luna aceasta și se vor incheia in septembrie anul viitor, urmand ca, pana in iulie 2022, sa fie funcționale toate automatizarile…