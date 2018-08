Stiri pe aceeasi tema

- Podul peste care a trecut trenul deraiat in localitatea Carcea, judetul Dolj, s-a rupt sub greutatea garniturii. Una dintre liniile de cale ferata de pe pod era in constructie si este posibil ca mecanicul, din greseala, sa fi intrat pe aceasta. Trafic feroviar blocat in judetul Dolj, pe Magistrala 900…

- Circulația feroviara intre Sighișoara și Daneș se va face, incepand de miercuri, pe firul II modernizat al traseului nou-construit intre stațiile Sighișoara-Ațel, urmand ca trenurile sa poata circula cu viteza de 160 de km/ora, anunța un comunicat transmis miercuri de CFR.„Compania Nationala…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara intre statiile Timisu de Sus-Predeal se desfasoara doar pe firul II, firul I fiind inchis pentru remedierea deranjamentelor produse la linia de contact, in cursul noptii de 13 spre 14 iunie, de copacii prabusiti…