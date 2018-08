Stiri pe aceeasi tema

- In acesata seara de la ora 18:00, Viitorul va juca in runda a 3-a a Ligii 1 cu FC Voluntari. Inaintea meciului din aceasta seara, Denis Draguș și Andrei Artean au vorbit despre partida care va avea loc la Ovidiu. "Ne va aștepta un meci greu, pentru ca in Liga 1 valorea nu este foarte mare fața de celalalte…

- In victoria, 4-1, cu Siretul Dolhasca, din primul joc test al verii, s-au regasit in garnitura de start a Forestei doar trei jucatori din vechea garda, Onofras, Mateciuc si Gulei, restul de opt fiind nume noi. Este vorba de portarul George Niga, venit de la Viitorul Liteni, mijlocasii Claudiu Aioanei,…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din prima etapa a Ligii I, in care lanis Hagi a ratat un penalti si elevii lui Gheorghe Hagi au jucat in inferioritate numerica pe final. Golul a fost marcat de Honciu, in minutul…

- Infrangerea suferita de Viitorul in primul meci din noul sezon al Ligii I l-a luat prin surprindere pe Hagi. "Regele" nu se astepta ca nou-promovata Dunarea Calarasi sa obtina victoria, insa a punctat greselile facute de echipa sa.

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017 al Ligii 1, sebuteaza in noul sezon duminica, 22 iulie, pe teren propriu, la Ovidiu, contra nou promovatei Dunarea Calarasi.Partida a fost programata sa inceapa la ora 18.00.Intalnim la debut in noua editie o nou promovata, care a facut destul de…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, s a calificat in aceasta seara in turul doi preliminar al Europa League, dupa ce a trecut in dubla mansa de Racing FC Union, castigatoarea Cupei Luxemburgului.Dupa 2 0 pentru echipa constanteana in deplasare, saptamana trecuta, astazi s a jucat…

- Dupa o saptamana de antrenamente la baza sportiva a Academiei Gheorghe Hagi, de la Ovidiu, unde, miercuri, a disputat si primul amical al verii, 5 0 cu Zimbru Chisinau, FC Viitorul a plecat astazi, de pe Aeroportul Otopeni, intr un cantonament de doua saptamani in Polonia.Constantenii se vor afla pana…

- Azi incepe Campionatului Mondial de Fotbal 2018, turneu ce are loc in Rusia in perioada 14 iunie – 15 iulie și va ține cu sufletul la gura fanii a 32 de echipe de fotbal din intreaga lume, ca de altfel și suporterii simpatizanți sau pur și simplu patrioții. Sportul unește popoare, iar de unde in urma…