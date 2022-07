Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 iulie, incepe “Școala de vara Happy Cinema”. Singura materie din programa este “vizionare de film”. Iar daca te afli printre premianți, primești bilete gratuite! In perioada 1 iulie – 31 august, in cinematografele Happy Cinema din București, Buzau, Focșani, Alexandria, Bacau, Bistrița, Botoșani…

- Din 1 iulie, incepe “Școala de vara Happy Cinema”. Singura materie din programa este “vizionare de film”. Iar daca te afli printre premianți, primești bilete gratuite! In perioada 1 iulie – 31 august, in cinematografele Happy Cinema din București, Buzau, Focșani, Alexandria, Bacau, Bistrița, Botoșani…

- – Dragoș Anastasiu, co-fondator SuperTeach: ”Auzim deseori sintagma «copilul este pe primul loc» sau «copiii sunt in centrul sistemului de invațamant», insa, uitandu-ne in școli sau stand de vorba cu copiii noștri, vedem ca realitatea este cu totul alta. Daca vrem ca tinerii sa iubeasca sa traiasca…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur au luat o decizie pentru care mulți i-au criticat: nu iși duc copiii la școala. Prima care a avut parte de „homeschooling” a fost fiica cea mare a cuplului, insa decizia a fost luata și in privința lui Kadri, baiețelul lor de șase ani, noteaza click.ro. Dana Nalbaru și Dragoș…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur au decis in urma cu cațiva ani sa-și retraga fata de la școala, sa faca „homeschooling” (educare acasa). Au renunțat la sistemul de invațamant tradițional și in ceea ce il privește pe baiețelul lor in varsta de doar șase ani, care studiaza și el acasa. Fosta cantareața l-a…

- Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat dupa meciul cu CFR Cluj, scor 3-1, ca acest succes este unul frumos, insa este dezamagit de ratarea titlului, relateaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, afirma ca in perioada Aliantei PNL USR a invatat foarte mult, desi maturitatea politica nu era deplina la niciunul dintre parteneri, si spera ca aceasta colaborare sa se reia in viitorul apropiat.Era complicat cu USR. Si eu, si USR am invatat cateva lucruri. Cred…

- Structura anului scolar 2022-2023 a fost schimbata oficial. Viitorul an școlar va incepe in 5 septembrie și va fi format din cinci module și cinci vacante. Anul scolar va avea o durata de 36 de saptamani in care sunt incluse și programele “Școala altfel” și “Saptamana verde”. Acestea vor avea loc atunci…