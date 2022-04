Marea Britanie ar putea construi pana la sapte centrale nucleare pana in 2050, mizand in acelasi timp si pe energia eoliana pe mare, in cadrul unei noi strategii pentru cresterea independentei energetice dupa invazia rusa din Ucraina, a transmis duminica ministrul Economiei, Kwasi Kwarteng, potrivit AFP, citata de Agerpres.

