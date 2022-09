Gânduri botezate şi cântecele vârstelor (IV) MOTTO: „O pasare canta nu pentru ca asteapta un raspuns, ci pentru ca are de oferit un cantec”. (Proverb chinezesc) * Prin ganduri botezate, dam nume indeosebi la ceea ce-i abstract din realitate. Prin aceasta ele devin o forma de cunoaștere a lumii. * Valoarea unui autor de ganduri botezate se afla și in numarul reflecțiilor sale care devin „vorbe la purtator”, adica ajuta omul sa poata imbraca in cuvinte ceea ce simte sau gandește. In caz contrar, ele devin „vorbe-n vant”. * Ca cititor, apreciez acele reflecții/panseuri, cugetari care-mi… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

