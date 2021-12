GÂNDURI ALE ELEVILOR DESPRE ARMONIE ÎN FAMILIE! Biroul Siguranța Școlara al IPJ Mureș s-a alaturat Campaniei "16 zile de activism impotriva violenței…" , ediția 2021, derulata de instituțiile responsabile (Echipa intersectoriala de prevenire și combatere a violenței in familie Mureș) și mai mulți parteneri. Fiindca violența in familii afecteaza foarte mult copiii, comportamentul și performanțele lor școlare, in perioada 25 noiembrie-10... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

