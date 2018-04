Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarea pe care fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a facut-o ieri spunand ca toti aceia care contesta protocoalele incheiate de Serviciu, punand in pericol Romania, vor sfarsi tragic precum Iuda este cu atat mai odioasa cu cat, in realitate, SRI are de partea sa legea pentru a actiona in…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca fostul prim adjunct al SRI Florian Coldea a dat mai multe detalii cu privire la protocoalelor incheiate de serviciu si alte institutii, dupa cum informeaza Agerpres.ro. Sunt cateva lucruri pe are le putem prezenta…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu o reactie neasteptata, dupa declaratiile lui Florian Coldea la finalul audierilor in cadrul Comisiei de control a SRI, afirmatii care au socat opinia publica. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, Basescu sustine ca a fost socat de discursul si de…

- Sebastian Ghița a dezvaluit o conversație avuta cu Traian Basescu despre modul in care a fost condamnat, la 10 ani de inchisoare, Dan Voiculescu! Fostul președinte i-ar fi relatat lui Ghița cum Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea s-au dus la Cotroceni și -au spus ca fondatorul Trustului Intact…

- Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a fost audiat, timp de opt ore, in Comisia de Control, la final spunand ca toate masurile luate de el au dus la un stat sigur si un Serviciu modern. A refuzat insa sa raspunda la vreo intrebare legata de controlul asupra Justitiei si implicarea in dosare.

- Semne de intrebare in ceea ce privește audierea fostului adjunct al SRI la Comisia de Control. Mai exact, declarația lui Claudiu Manda -acesta a afirmat ca a decis de comun acord cu Florian Coldea amanarea audierii- este contrazisa chiar de Coldea care are o alta varianta. Comisia parlamentara de control…

