Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost acroșata și accidentata ușor de o autoutilitara, la Racari. Femeia a incercat sa treaca strada neregulamentar. Post-ul Femeie acroșata de o autoutilitara, la Racari (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sunt de stanga, cred in anti-corupție și nu cred in PSD. Cred in valori social-democratice, vad puterea data poporului, muncitorului Post-ul Gandul de joi – Radu Stochița: Discursul anti-PSD nu este de ajuns apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu trei ani și patru luni am plecat pentru prima data de acasa. Am primit o bursa pentru Post-ul Gandul de joi: Radu Stochița – despre teama, obediența, speranța apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul a avut loc pe DN 61 la Gherghești. O femeie a fost acroșata și accidentata grav de un autoturism. Post-ul DAMBOVIȚA: Poliția cauta un șofer care a lovit o femeie. Aceasta e in stare grava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O femeie de 73 de ani, din Targoviște a fost gasita decedata, in zona Romlux, zona pasajului de cale ferata. Post-ul TARGOVIȘTE: Femeie gasita decedata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Andreea Balan și-a lansat cel mai nou videoclip, filmat in județul Alba, la Castel Martinuzzi. Andreea Balan și-a folosit rochia de mireasa pentru a filma la Castel Martinuzzi, prilej cu care a realizat și o serie de fotografii ”trash the dress”. Aceasta s-a cununat religios duminica, 15 septembrie…

- Andreea Balan este fara doar si poate o adevarata profesionista. Artista si-a organizat nunta pana in cele mai mici detalii si nu doar atat. La prima ora a diminetii, artista s-a tinut de cuvant si a lansat pe canalul ei de Youtube cea mai noua melodie a sa.

- Momente incendiare in cel mai asteptat show de umor, iUmor, ce revine in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, cu premiera celui de-al saptelea sezon. Olga Lyashuk, ucraineanca declarata anul acesta cea mai puternica femeie din lume, cunoscuta la nivel international pentru concursurile de impins…