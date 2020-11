Gândirea pozitivă – 4 situații în care devină toxică Sa avem o perspectiva pozitiva asupra vieții și sa fim optimiști este un lucru bun, insa, in exces, gandirea pozitiva ne poate dauna. Iata 4 situații cand pozitivismul poate deveni toxic. Gandirea pozitiva ne poate face mult bine, dar și mult rau in anumite situații. Atunci cand ne bagam emoțiile negative sub preș și preferam sa ne ascundem nefericirile in spatele zambetului și a citatelor pozitive, sanatatea noastra mintala poate avea de suferit. Iata patru situații cand se intampla asta, potrivit Brightside . Rețelele de socializare Social media este un spațiu in care putem cadea ușor in capcana… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

