Gândirea inconştientă şi pulsul străzii * "Plecand de la Descartes, s-a crezut mult timp ca gandirea este in intregime rationala. Ultimele cercetari in domeniul neuropsihiatriei au aratat ca procesul gandirii constiente atinge modesta valoare de 2-. Restul de 98- reprezinta gandirea inconstienta." Deci acea parte a gandirii ce se desfasoara, daca nu ma insel, in afara constiintei reprezinta 98-.. Gandirea constienta este lineara, ea merge din treapta î (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

