Gândirea critică A inceput campania electorala pentru Locale si cred ca acum, mai mult chiar ca niciodata, se intalnesc cel mai des manifestarile de manipulare a opiniei publice care poate ajunge la cote de-a dreptul nerusinate. Dar acest lucru nu s-ar putea intampla niciodata daca publicul si-ar fi procurat din timp scutul si sabia gandirii critice. Dar ce sunt acestea si de unde se poate face rost de ele, acum, in al 12-lea ceas? Ei, aici deja am deschis gaura iepur (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

