Stiri pe aceeasi tema

- 2000 de lei este valoarea sancțiunilor aplicate de Direcția Sanitar Veterinara din județul Hunedoara, in urma controalelor efectuate in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum fabricarea produselor de morarit, a painii, a produselor de patiserie, a bauturilor…

- In ultima saptamana, inspectorii care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat 282 de unitati din Navodari, Mamaia, Eforie, Costinesti si Mangalia. "In urma acestor controale s-au constatat deficiente cu privire la manipularea necorespunzatoare a produselor alimentare,…

- In cadrul Campaniei Naționale „O zi pe saptamana ”, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Buzau a desfașurat, in luna iulie, acțiuni de control privind respectarea prevederilor de securitate și sanatate in munca, in 30 de unitați economice care au ca domeniu de activitate construcțiile. Inspectorii…

- In cursul lunii mai, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor au desfasurat 10.420 de controale in unitatile din industria agroali-mentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a produselor de patiserie, a bauturilor…

- Controalele, in numar de 14, au avut loc in dimineata zilei de 30 mai 2018, iar dupa expertizarea sanitara veterinara a produselor alimentare s-a decis retragerea si confiscarea de la comercializare a 1.531,9 kg de produse de origine animala (SNCU), precum si a 630 de bucati de oua, acestea fiind…

- Inspectorii sanitari veterinari efectueaza controale pentru prevenirea toxiinfectiilor alimentare In perioada 24 mai – 3 iunie 2018, interval in care sunt minivacantele prilejuite de sarbatorirea Rusaliilor si a zilei de 1 iunie, inspectorii sanitari veterinari efectueaza controale in unitatile alimentare…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, un indicator al afacerilor dintre firmele din sectorul de comert, a crescut in martie cu 2,3%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm incetinit fata de cel din februarie, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS),…