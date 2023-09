Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, comisarii de la Protecția Consumatorilor Timiș au desfașurat un control operativ in zona Complexului Studențesc din Timișoara. Potrivit șefului Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, este inacceptabil cum ințeleg anumiți operatori economici sa-și desfașoare activitatea.…

- In perioada 7-8 august, Comisariatul Regional pentru Protetia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov a verificat mai multe magazine apartinand retailerului SC Mega Image SRL. Echipele de comisari au controlat 64 de locatii, din regiune, iar in urma neregulilor constatate, au aplicat 90 de amenzi…

- Comisarii de la Protectia Consumatorului au facut controale la mai multe magazine apartinand lantului de magazine Mega Image si au dat amenzi in valoare de 900.000 de lei, dupa ce au gasit fructe si legume stricate, produse expirate, gheata in exces pe unele produse, mizerie in frigidere. 11 magazine…

- VEST – Controale ale inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest, miercuri, in stațiunea Baile Herculane. Mai multe restaurante a fost inchise temporar din cauza neregulilor gasite și au incasat amenzi de peste 150.000 de lei! Cei de la Comisariatul Regional…

- Miercuri, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest a desfașurat o acțiune de control in stațiunea Baile Herculane. Potrivit instituției de control, este inacceptabil cum ințeleg anumiți operatori economici sa-și desfașoare activitatea. Astfel au fost verificați un numar de…

- La data de 01 august a.c., in jurul orei 09:20, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați despre faptul ca un barbat in varsta de 88 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Insulei, din Lugoj, ar fi fost deposedat prin violența, de catre un tanar, de plasa cu produse alimentare pe care o avea in…

- Potrivit Protecției Consumatorilor Timiș, este inacceptabil ce au descoperit comisarii la o celebra hamburgherie din Municipiul Timișoara. Principalele abateri de la legislație constate: -produse preparate și materii prime lipsite in totalitate de elemente de identificare-caracterizare necesare determinarii…

- In cursul zilei de azi, Protecția Consumatorilor Timiș a demarat un control operativ in zona centrala a Municipiului Timișoara. Astfel au fost verificate 4 unitați de alimentație publica (restaurante,fast-food) respectiv SC LA FOCACCERIA SRL, SC AKD GREEN HOUSE SRL, SC DRUNKEN RAT SRL, SC FALAFEL KING…