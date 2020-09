Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, 17 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, printre care cinci beneficiari ai Caminului de batrani de la Cușma. Alți doi pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, au fost efectuate 455 de teste, dintre care 260 la Cluj Napoca. La nivel național, in același interval,…

- Imagini revoltatoare de la Centrul Rezidențial pentru Persoane Varstnice din Fagaraș. Gandaci prin saloane, prin paturi și chiar pe varstnicii imobilizați la pat, paine mucegaita și chiar angajați ai centrului care dorm afara, scrie Fagarașul Tau. Imaginile au ajuns și la Primaria Fagaraș iar in cadrul…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu 6 august, dar si reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 1,25%. "Situatia epidemiologica…

- Medicul Virgil Musta trage un semnal disperat cu privire la situația cazurilor de COVID-19 din Romania. Potrivit acestuia, situația pare a fi scapata de sub control, avand in vedere atat numarul ridicat al pacienților internați, cat și iresponsabilitatea oamenilor care sunt infectați și umbla pe strada…

- Pana astazi, 27 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.022 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 18.530 au fost declarate vindecate si externate.Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului…

- Situația epidemiologica in municipiul Chișinau este una grava, recunoaște șeful adjunct al Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinaului, Boris Gilca, care a prezentat un raport in acest sens, in cadrul ședinței de astazi a CMC. Funcționarul a facut publice datele privind persoanele infectate,…

- "Pana astazi, 16 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.415 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.071 au fost declarate vindecate si externate. Pana astazi, 1437 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, condamna ferm actele de violența din ultima perioada și crește acțiunile structurilor de specialitate ale MAI in combaterea și sancționarea elementelor infracționale Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a solicitat Poliției și celorlalte structuri…