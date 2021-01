Stiri pe aceeasi tema

- *Scrisoare pastorala la sarbatoarea Nașterii Domnului și a Anului Nou 2021* Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor dreptmaritorilor creștini din aceasta de Dumnezeu pazita și binecuvantata eparhie, har, mila și pace de la Induratorul Dumnezeu, iar de la noi parinteasca dragoste! Nașterea…

- Incetul cu incetul ne apropiem tot mai mult de frumoasa sarbatoare a Nașterii Domnului. Clopotele bisericilor din toata lumea, unite cu glasul apostolilor, ne cheama sa patrundem in unul dintre cele mai incantatoare mistere ale credinței noastre: misterul intruparii și al nașterii Domnului. Cristos…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau anunța ca sumele restante cuvenite medicilor veterinari au ajuns in conturile beneficiarilor. Precizarea vine dupa ce veterinarii au protestat, timp de aproape o saptamana, pichetand sediul instituției și refuzand sa mai presteze…

- Firmele bacauane și persoanele fizice pot beneficia de eșalonarea datoriilor stranse de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Pot beneficia de aceasta inlesnire persoanele juridice care au acumulat datorii mai mari de 5.000 de lei și persoanele fizice cu debite peste 500 de lei. Facilitatea este…

- Judecatoria Bacau a validat, zilele trecute, cei 22 din cei 23 de noi consilieri locali bacauani. Un singur candidat a fost invalidat. Este vorba de Aurelia Țaga, de la Pro Romania, care a renunțat la mandat fiind aleasa și pe listele de la Consiliul Județean. Pro Romania va trebui sa decida un inlocuitor…

- Am priceput de la Cicero ca istoria, care ar trebui sa fie invațatoarea vieții, se repeta dramatic atunci cand este uitata… Pe cand eram prunc gimnazist, m-am trezit sub ochi cu ,,Scrisori catre Vasile Alecsandri”, cartea lui Ion Ghica. Mi-am zis atunci, citind paginile despre ciuma lui Caragea, ca…

- Pe langa faptul ca traim vremuri tulburi, trebuie sa remarcam și ca suntem intr-o perioada plina de provocari. Intre acestea, la loc de cinste este invațamanul online. Nu vorbim acum despre toate greutațile intampinate din acest punct de vedere, probleme repetate aproape abuziv pe toate canalele media.…

- Dupa o lunga perioada in care au fost izolați in centrele de plasament și mulți nu au reușit sa țina pasul cu școala online, copiii din centrele de plasament au nevoie sa ramana conectați la educație. Programul educațional „Ajungem MARI” lanseaza un nou apel la voluntariat online in sprijinul copiii…