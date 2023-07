Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23-25 iunie 2023, Iasul va fi gazda celei de-a VII-a editii a Festivalului Iei, aducand in prim-plan traditiile si cultura romaneasca autentica. O serie de evenimente vor avea loc in diferite locuri din oras, oferind iesenilor ocazia de a se bucura de arta mesterilor populari, produse alimentare…

- Caz șocant in iași! O femeie a dormit doua luni langa cadavrul barbatului, ca sa-i 'manance' pensiaCaz incredibil in comuna ieșeana Scanteia. O femeie a dormit timp de doua luni in pat cu un cadavru. Rudele decedatului spun ca femeia a ales sa nu anunțe decesul și sa stea in casa cu mortul, care…

- Subiectele primite la proba Matematica a Evaluarii Nationale au avut un grad de dificultate normal, adica mediu, a declarat profesoara Cristina Timofte, coordonator al Centrului de Excelenta (CEX) din Iasi, care a tinut sa mentioneze ca, desi au fost si cateva provocari, oricine poate lua nota 8 sau…

- Pentru ca tot au adus colegii nostri vorba despre fosta senatoare liberala de Iasi madam Iulica, acuma inalt jude la Ograda Constitutionala, haideti sa va mai spunem una faina despre madame liberale influente, cu bataie inspre Iasul cel natal. Nu, nu despre averea ei imensa vrem sa discutam, ca din…

- Elevii de clasa a VIII-a au sustinut luni, 19 iunie 2023, prima proba a Evaluarii Nationale, la disciplina Limba si literatura romana. Subiectele au fost de dificultate medie, in concordanta cu cele din anii anteriori. La nivelul judetului Iasi, proba s-a desfasurat in 167 de centre de examen si au…

- La Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași s-a desfașurat, in weekend un moment important și plin de emoție pentru generația care a absolvit in 1978. Intalnirea din Aula „George Emil Palade” a adunat nume cu rezonanța in medicina romaneasca și din alte centre medicale importante…

- Consultech Industrial Supplies susține invațamantul superior tehnic din Romania, contribuind la formarea specialiștilor din domeniul instalațiilor industriale in centre universitare de elita, capabile sa dezvolte și sa inoveze, pentru a ridica permanent calitatea și relevanța actului educațional. In…