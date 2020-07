Gamerii au nevoie de scaune speciale Trebuie sa recunoastem faptul ca oricui ii plac jocurile. Fie optam sa le jucam pe smartphone, tableta, pc ori laptop, jocurile ne acapareaza atentia si uneori pierdem ore in sir incercand sa finalizam diferite nivele ale acestora.



Insa trebuie sa facem o diferenta intre doua categorii de persoane: celor care le plac jocurile si vad in acestea o activitate recreativa si gamerii. Prima categorie se refera la cei ce iau jocurile ca atare, ca o forma de relaxare si de a petrece pur si simplu timpul liber.



Gamerii in schimb sunt cu totul altceva. Pentru acestia jocul in sine reprezinta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii nu mai pot continua sa fie "prizonierii acestei crize", a declarat marti premierului Regatului Unit al Marii Britanii, Boris Johnson, in timp ce contura planurile de relansare a economiei britanice, devastata de masurile de izolare luate in contextul pandemiei de

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu este de parere ca toate partidele trebuie sa ajunga la o varianta comuna in ceea ce priveste impozitarea pensiilor speciale."A fost o propunere a domnului presedinte, Marcel Ciolacu, ca sa fie formata o comisie din toate partidele politice, din reprezentanti…

- Uniunea Salvati Romania (USR) solicita impozitarea chiar și cu 90% a pensiilor speciale care depașesc un anumit prag. "Am avut o prima discutie cu liderii celorlalte grupuri parlamentare despre subiectul spinos al pensiilor speciale si, in speta, impozitarea acestora. Noi, grupul USR, am avut prima…

- A decora un living de mici dimensiuni poate sa iti aduca destul stres. In primul rand, pentru ca nu stii cum vei putea incadra toate piesele de mobilier esentiale, fara ca totul sa para inghesuit. De asemenea, trebuie sa te stii ce optiuni de depozitare ai sau daca este loc pentru o masa sau un birou.…

- O data cu apariția platformelor caer ofera filme și seriale cat și cand vrem s-a creat un obicei de consum pe care specialiștii in denumesc „binge-watching”, adica obiceiul de a sta ore in șir și a urmari episod dupa episod unul sau mai multe seriale. Cum ne afecteaza acest comportament, dar și de ce…

- De astazi sunt reguli noi si pentru cei care se intorc sa lucreze la birou. Angajatii sunt obligati sa poarte masca pe toata durata orelor de program, iar angajatorii trebuie sa asigure cele necesare pentru ca zilnic sa fie masurata temperatura oamenilor, iar spatiile igienizate.

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca CCR "pur si simplu nu lasa" Guvernul si Parlamentul sa amendeze legislatia, astfel incat pensiile speciale sa fie impozitate sau eliminate. "Asistam la un conflict intre institutii si decizia cu privire la pensiile speciale si eliminarea…

- In ciuda epidemiei de COVID-19, regimul de la Minsk intentioneaza sa desfasoare conform programului stabilit marea parada militara din 9 mai pentru marcarea a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial.