GAME OF THRONES. "Mama dragonilor", dezvăluiri şocante despre scenele nud. Fratelei ei se afla în echipa cameramanilor Emilia Clarke a povestit ca initial a refuzat sa se dezbrace, insa producatorii i-au spus ca daca nu o face ii va dezamagi pe fanii serialului. De asemenea, Clarke a dezvaluit ca s-a simtit prost dupa ce fanii au criticat-o pentru felul in care arata corpul ei. „Am avut certuri pe platourile de filmare in care am spus: Nu, cearceaful ramane pe mine, iar ei raspundeau: Doar nu vrei sa dezamagesti fanii serialului". Emilia avea doar 23 de ani atunci cand a inceput sa filmeze pentru serialul faimos și a mai declarat ca inainte de orice filmare in care trebuia sa se dezbrace, plangea in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

