Game of Thrones a primit cele mai multe nominalizari la premiile Emmy - lista completa Saga fantastica-medievala Game of Thrones a primit joi cele mai multe nominalizari - 22 -, printre care si la categoria cel mai bun serial dramatic, pentru editia din 2018 a premiilor Emmy, cele mai importante distinctii atribuite in industria de televiziune americana.



Serialul vedeta al canalului HBO, premiat deja de 38 de ori de-a lungul celor sase sezoane, dar care nu a primit nicio nominalizare anul trecut din cauza unei probleme de eligibilitate, concureaza cu Saturday Night Live, cea mai longeviva emisiunea de satira de la televiziunea americana, si cu serialul Westworld, difuzat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

