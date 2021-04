„Game Of Thrones”: 10 ani de la lansare. Vom vedea peste 150 de videoclipuri inedite

Stiri pe aceeasi tema

- HBO va dedica intreaga luna aprilie sarbatoririi a zece ani de la lansarea in 2011 a popularului sau serial "Game Of Thrones", cu o serie de productii speciale ce includ peste 150 de videoclipuri inedite si maratoane tematice, relateaza EFE. HBO a anuntat luni lansarea initiativei "The Iron Anniversary"…

- HBO va dedica intreaga luna aprilie sarbatoririi a zece ani de la lansarea in 2011 a popularului sau serial "Game Of Thrones", cu o serie de productii speciale ce includ peste 150 de videoclipuri inedite si maratoane tematice, relateaza EFE. HBO a anuntat luni lansarea initiativei "The Iron Anniversary"…

- Poliția din Dubai a declarat ca a arestat un grup de oameni care au aparut intr-un „videoclip indecent” care a fost distribuit online.ț Poliția a declarat ca a fost inregistrat un dosar penal impotriva suspecților și care a fost trimis la acuzarea publica. Intr-o declarație se spune ca suspecții ar…

- Primarul Clujului, Emil Boc, vrea sa organizeze un concert in care sa se testeze in condiții de siguranța, care e rata de infectare cu virusul SARS COV 2, la evenimente cu numar mare de participanți. Declarația lui Emil Boc vine dupa ce in acest weekend, in Barcelona, 5000 de oameni au participat la…

- New Amsterdam este, fara indoiala, serialul care a atras atenția romanilor intr-un mod in care nu prea o facuse cineva anul asta. Serialul se afla de aproape o luna pe primele locuri in TOP-ul Netflix pentru Romania, și nu pare sa coboate prea curand de acolo. In producția difuzata de Netflix, pentru…

- New Amsterdam este, fara indoiala, serialul care a atras atenția romanilor intr-un mod in care nu prea o facuse cineva anul asta. Serialul se afla de aproape o luna pe primele locuri in TOP-ul Netflix pentru Romania, și nu pare sa coboate prea curand de acolo. In producția difuzata de Netflix, pentru…

- A trecut un an de cand oamenilor din Olanda li s-a interzis sa bea, sa danseze și sa petreaca in același spațiu. Guvernul olandez efectueaza o serie de teste pentru a afla daca evenimente la scara larga pot fi organizate in siguranța in epoca COVID-19 cu ajutorul unei noi aplicații de telefonie. Satul…

- In declarația de presa de marți seara, președintele Klaus Iohannis a spus ca, in același timp cu prelungirea starii de urgența, se va restricționa și mai mult circulația oamenilor, care va fi micșorata cu o ora, pana la ora 22:00. Prim-ministrul Florin Cițu spune ca aceasta va fi una din acele masuri…