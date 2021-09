Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au impus noi restrictii in Romania: cei care merg la restaurant, nunta, eveniment sportiv, spectacol sau concert vor trebui sa prezinte certificatul care atesta vaccinarea anti-Covid-19, testarea sau trecerea prin boala. Aplicatia Check DCC, dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale,…

- Aplicația de plați Google Pay este disponibila și in Romania, incepand de marți, 8 septembrie 2021, a anunțat compania americana de tehnologie, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro . Pana in prezent, soluția Google Pay era disponibila in Romania prin intermediul aplicațiilor de plata ale partenerilor,…

- Expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș, susține ca a treia doza a vaccinului anti-COVID trebuie sa fie disponibila și in Romania deoarece crește protecția persoanelor, potrivit unui raport al...

- Urmatoarele trei sezoane din Liga Campionilor vor putea fi urmarite in Romania pe programele Look Sport și Digi Sport. Apare și o noua platforma online care va difuza meciurile. Nicio surpriza pe piața media romaneasca in ceea ce privește Liga Campionilor. Look Sport și Digi Sport au achiziționat drepturile…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2021: Caravana vaccinarii, disponibila, pentru cei ce doresc sa se imunizeze Autoritațile din județul Alba organizeaza, sambata și duminica, o caravana de vaccinare in cadrul Targului de Fete de pe Muntele Gaina, cea mai mare și cea mai cunoscuta sarbatoare populara…