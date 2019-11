Stiri pe aceeasi tema

- Nicio persoana din cadrul Ministerului Apelor si Padurilor sau din Romsilva nu stie sa spuna unde ajung cele 20 de milioane de metri cubi de lemn taiat ilegal anual din Romania, a declarat duminica seara pentru Agerpres coordonatorul pentru Paduri si Biodiversitate al Greenpeace Romania, Ciprian Galusca,…

- Mai multe organizații ecologiste, printre care Greenpeace Romania, Agent Green și Declic, au organizat ”Marșul pentru paduri”, un protest impotriva defrișarilor ilegale. Cateva mii de bucureșteni s-au adunat in Piața Universitații de unde au plecat intr-un marș spre Ministerul Apelor și Padurilor, fiind…

- Conform documentului Raportul Taierilor Ilegale 2018, in topul eficientei autoritatilor de control in combaterea fenomenului de taieri ilegale in functie de cantitatile de lemn confiscate se afla Politia - cu 55.393 mc, urmata de Garda Forestiera (30.415 mc) si Jandarmeria (1.824 mc). De asemenea,…

- Potrivit unui comunicat al Romsilva, transmis miercuri Agerpres, la Banca Transilvania se va deschide un cont in care se vor putea depune sume de bani cu titlul de donatie. "Pentru bunul mers al lucrurilor, dar si pentru pastrarea deplinei transparente pe care Regia Nationala a Padurilor -…

- "Au existat in spatiul public anumite informatii despre taieri ilegale. Exista si in Germania taieri ilegale, numai ca ei le numesc taieri neautorizate. Este o nuanta. Volumul care se taie neautorizat din padurile administrate de Romsilva este undeva intre 40.000 si 50.000 de metri cubi pe an, asta…

- Activistii de mediu din cadrul organizatiilor Greenpeace Romania, DeClic si Agent Green anunta organizarea Marsului pentru Paduri, in data de 3 noiembrie, pentru a atrage atentia asupra distrugerii padurilor din Romania, precum si pentru a cere demisia ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes. "Padurile…

- Marsul pentru Paduri va avea loc pe 3 noiembrie și va incepe la ora 18:00, din Piața Universitații, cu traseu Piața Universitații – Piața Kogalniceanu – Ministerul Apelor și Padurilor. Padurile Romaniei nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier Național arata ca taierile ilegale au loc…