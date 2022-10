Gallello si Greylee isi unesc fortele pentru „Breakdown”, o piesa imbracata in determinare Gallello și Greylee lanseaza vineri, 14 octombrie, „Breakdown”, o piesa despre determinarea de a merge dupa propriile aspirații, in ciuda piedicilor care pot aparea și, mai mult, in ciuda tuturor persoanelor cu care te poți intalni pe drumul pe care ai pornit. O piesa vibranta, care te poate transporta, printr-un simplu play, pe cele mai indepartate plaje. Cand vremea de afara iți ia din determinarea pe care doar vara ți-o poate da, „Breakdown” vine și rezolva aceasta problema printr-un sound de estival. Cu ritmuri energice și versuri care transmit povești, „Breakdown” este genul de piesa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

