Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, „Suvenir din Paris", eveniment expozitional din seria „Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Moldovei", prezinta o selectie de piese care realizeaza o legatura intre Iasul anului 1889 si orasul Paris din acea perioada, cand in capitala Frantei s-a desfasurat Expozitia Universala,…

- Vanzarea „serveste intereselor economice si de securitate nationala ale Statelor Unite, ajutand (Taiwanul) sa isi modernizeze fortele armate si sa mentina o capacitate de aparare credibila”, a anuntat Departamentul de Stat intr-un comunicat. Aceasta vanzare va ajuta, de asemenea, la „mentinerea stabilitatii…

- Specialiștii din Franța spun ca noul coronavirus ar fi ajuns in aceasta țara inca de la sfarsitul anului trecut, ei ajungand la aceasta concluzie dupa ce un pacient care fusese internat in 27 decembrie intr-un spital din Paris a fost confirmat ulterior cu COVID-19. Cazul este al lui Amirouche Hammar,…

- Ministrul pentru Afaceri Digitale, Cedric O, un apropiat la presedintelui Emmanuel Macron, a prezentat aplicatia ca un element cheie al strategiei Frantei pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, suspectii de coronavirus vor fi trebui sa o instaleze, potrivit presei de la Paris, insa…

- Masuri extreme in Franța, dupa ce autoritațile au sesizat ca cetațenii profita de posibilitatea de a face mișcare in aer liber și incalca regulile de distanțare sociala. Autoritatile din capitala Franței au interzis toate activitatile fizice in aer liber intre orele 10.00 și 19.00. Masura a fost…

- Totodata, bilantul deceselor a ajuns la 114, cu 28 in plus fata de statistica anuntata luni. Noi bilanturi au fost anuntate marti dimineata si de autoritatile de la New Delhi, India raportand al 10-lea deces, din cauza Covid-19 si 37 de noi imbolnaviti, ridicand numarul celor infectati la…

- ATENTAT LA SANATATEA PUBLICA PERICOL… Un magistrat de la Judecatoria Vaslui plecat la Paris, saptamana trecuta, s-a intors luni dimineata la serviciu, fara sa-si anunte colegii ca vine dintr-o zona in care au explodat cazurile de coronavirus, cum este capitala Frantei. Judecatorul a dat flori pentru…

- Muzeul Luvru din Paris, una dintre principalele atractii turistice ale Frantei, a ramas inchis luni, dupa ce angajatii sai, ingrijorati de epidemia de coronavirus, au votat dimineata un drept de retragere, a declarat pentru AFP Christian Galani, membru al personalului muzeului si reprezentant sindical…