Galeriile de la Steaua și Dinamo s-au bătut la o casă de pariuri. S-au răzbunat și pe mașinile parcate Galeriile echipelor de fotbal Staua și Dinamo s-au luat la bataie la o casa de pariuri din București. Au folosit arme albe și au aruncat du diverse obiecte in mașinile parcate in zona. Galeriile de suporteri ale echipelor de fotbal Steaua și Dinamo s-au luat la bataie intr-o casa de pariuri sportive din Sectorul 4 al Capitalei. Dinamoviștii au mers peste steliștii de la peluza de sud, conform Newsweek . Scandalul a avut loc dupa meciul din 15 mai dintre Dinamo și CSA Steaua.Galeriile de la Steaua și Dinamo au facut scandal la o casa de pariuri. S-au razbunat pe mașinille din parcare Poliția face… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei au pus in executare, miercuri, noua mandate de aducere, in urma unei batai intre ultrasii dinamovisti si stelisti, de la Peluza Sud a CSA Steaua, la o casa de pariuri sportive din Sectorul 4, dupa un meci din 15 mai, potrivit unor surse judiciare citate de agerpres.ro."Mesajul nostru…

- Polițiștii din Capitala au pus in mișcare 9 mandate de aducere pentru ultrașii de la CSA Steaua și Dinamo. Aceștia s-au batut in fața unei sali de jocuri din Sectorul 4.”La data de 28 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente…

