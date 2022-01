Stiri pe aceeasi tema

- Au fost ample perchezitii ale politistilor buzoieni la locuintele a doua femei si doi barbati din municipiul Buzau. Femeile, de 39 si 47 de ani, sunt acuzate ca au inselat mai multe persoane, carora le-au spus ca au puteri supranaturale si pot sa le rezolve problemele personale.

Articolul Tatal manelistului Abi Talent, reținut alaturi de concubina. Ar fi caștigat sume fabuloase din proxenetism și ghicit se poate citi integral pe Stiri de Buzau .

- Politistii prahoveni au retinut trei barbati acuzati de proxenetism. Unul dintre suspecti este cercetat si pentru ca, in luna septembrie a anului trecut, l-a agresat pe clientul uneia dintre prostituate, punandu-i acestuia viata in pericol. Procurorul de caz urmeaza sa decida, joi, daca acestia vor…

- Un tanar care a participat, marti, la protestele organizate de AUR la Parlamentul Romaniei a fost retinut. Este vorba despre un barbat de 23 de ani, care a fost reținut pentru 24 de ore și care va fi dus in fata judecatorilor de drepturi si libertati cu propunerea de arestare preventiva. Tanarul este…

- Polițiștii vranceni au intervenit, dupa ce traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie. Firma responsabila a fost amendata și pusa sa toaleteze de urgența pomul, circulatia desfasurandu-se acum in conditii normale.…

- Polițiștii din Australia investigheaza daca in afara de rapitorul Terence Darrell Kelly, o alta persoana ar fi putut fi implicata in rapirea lui Cleo Smith, fetița in varsta de patru ani, care a fost salvata saptamana trecuta, dupa 18 zile de la dispariția din cortul familiei, dintr-un camping, scrie…

- Cadavrul unei fete care a disparut in urma cu 15 ani, alaturi de mama ei, a fost gasit ingropat in curtea locuinței tatalui ei. Barbatul a fost reținut, cu propunere de arestare preventiva. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, s-a inregistrat dosar penal ca urmare a unei sesizari vizand…

- Pedeapsa de 9 ani și jumatate de inchisoare in cazul șoferiței de 33 de ani urmarita de un polițist pe motocicleta, in Buzau, anul trecut. Femeia a fugit dupa ce a acroșat motocileta polițistului, care a luat foc. Condamnarea nu este definitiva și poate fi atacata cu apel, dar se numara printre maximele…