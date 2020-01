Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam este cunoscut ca fiind Regele Manelelor din Romania, iar daca s-a retras pentru o perioada din muzica, cantarețul are acum mai mult timp liber pentru cei dragi. Acesta și-a adunat toata familia și au decis sa petreaca impreuna.

- Romania a fost zguduita de o veste tragica. Duminica seara, Cristina Topescu a fost gasita fara suflare in locuinta sa, in care locuia alaturi animalele de companie. La 59 de ani, jurnalista avea o frumusete rapitoare, semn ca anii nu si-au pus amprenta asupra ei.

- Gigi Becali a anuntat, in seara de Craciun, ca planuiește sa plece din Romania, din cauza Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). El a precizat in ce țara ar vrea sa se stabileasca alaturi de familia lui.

- Un eveniment de tradiție care a reușit sa se impuna in agenda culturala a județului. Simpozionului Internațional „Cultura și Civilizație Chineza. Dialoguri Romano-Chineze”, organizat de Forumul Prieteniei și Colaborarii Romano-Chineze s-a desfașurat marți, 12 noiembrie, la Arad. Sala Ferdinand a Palatului…

- Familia adoptiva a Sorinei, in sanul careia a crescut timp de șapte ani, traiește cu speranța ca intr-o zi copila se va intoarce in Romania. Sorina a fost adoptata in aceasta vara de o familie de romani ce traiește in America.

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania. La 64 de ani de viata si 39 de ani de cariera artistica, Maria Dragomiroiu pare ca stie care este secretul tineretii. Nu spunem asta degeaba, ci pentru ca interpreta arata la fel de zeci de ani!

- Familia din Vietnam a dat publicitații mesajul trimis de fata lor cu cateva zile in urma și se tem ca aceasta se afla in camionul cu 39 de cadavre gasit in Regaul Unit. In mesaj, tanara de 26 de ani le spune parinților ca nu mai poate sa respire și le cere scuze. ”Imi pare rau, mama. Calatoria…