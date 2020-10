Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane participa duminica dupa-amiaza la Minsk la un nou protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce Ministerul de Interne belarus a anuntat ca in acest weekend au fost retinuti 250 de manifestanti, dintre care 87 se afla in arest, relateaza agentiile DPA si…

- Zeci de mii de persoane participa duminica dupa-amiaza la Minsk la un nou protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce Ministerul de Interne belarus a anuntat ca in acest weekend au fost retinuti 250 de manifestanti, dintre care 87 se afla in arest, relateaza AFP.

- Politia din Belarus a transmis luni ca a arestat 633 de persoane in timpul manifestatiei ample de duminica a opozitiei impotriva realegerii, la inceputul lunii august, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit AFP. "In total, 633 de persoane au fost retinute ieri pentru incalcarea legii privind…

- Autoritatile din Belarus au eliberat peste 1.000 de persoane arestate in timpul protestelor reprimate violent, declansate de realegerea, duminica, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, conform unui anuntat facut joi seara de presedinta Senatului din Minsk, transmite AFP.…

- Peste 2.000 de persoane au fost retinute in urma manifestatiilor care au avut loc in Belarus in ultimele 24 de ore, dupa realegerea lui Aleksandr Lukasenko.Ministerul de Interne de la Minsk a subliniat ca 21 de ofiteri de politie si membri ai fortelor de securitate au fost raniti. Cinci dintre…

- Pentru a doua noapte consecutiva, capitala Minsk și mai multe orașe din Belarus au fost scena unor proteste fața de realegerea lui Aleksandr Lukașenko. Poliția din Minsk a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea, iar un protestatar a murit.

- Peste 170 de persoane au fost retinute in Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, va castiga un saselea mandat, a anuntat organizatia pentru drepturile omului Viasna, si ciocniri violente au avut loc intre manifestanti si fortele de ordine.

- Peste 50 de persoane au fost retinute la Minsk si mai mult de 120 la nivel national in urma ciocnirilor violente dintre politie si protestatari , dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv , a anuntat…