GALERIE FOTO VIDEO - Polonezii au răbufnit: proteste MASIVE din cauza noii legi privind interzicerea avortului Mii de oameni au protestat, sambata, in Polonia, impotriva unei decizii a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape in totalitate avortul, relateaza Mediafax. Mii de oameni s-au strans in Varsovia, cu mesaje precum „Acesta este un razboi" si „Distantare de 1,5 m de uterul meu", pentru a protesta impotriva deciziei. In ciuda restrictiilor care limiteaza adunarile publice, estimarile presei poloneze spun ca la protest au participat peste 15.000 de oameni, in orasele Poznan, Varsovia si Cracovia.

