- Lucrarile sunt oprite pentru ca alocarea fondurilor a fost blocata de majoritatea PNL-USR din Consiliul Local Focșani ”Sportul nu are culoare politica!” Baza sportiva de la Liceul cu Program Sportiv a avut parte de opoziție inca de la exprimarea ideii ca este necesara. Consilierii din opoziție de pana…

- Primarul Misaila a participat la conferința de presa organizata de Liceul cu Program Sportiv Luni, 8 februarie 2021, Primarul Cristi Valentin Misaila a participat la o conferința de presa organizata de profesorii de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Focșani, pe șantierul bazei sportive de care vor…

- Turneul va avea loc in perioada 29-31 ianuarie 2021 Dacia Mioveni a caștigat licitația pentru organizarea celui de-al patrulea turneu al Campionatului Diviziei A2, feminin, seria Est. In ultimele zile ale lui ianuarie (29-31), la Mioveni sunt programate sa joace CSM Focșani 2007, Academia de Volei…

- Luni am continuat calatoria in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟, cu o vizita pe strada Scarlat Tarnavitu din Focșani, pentru a vedea cum arata covorul asfaltic, trotuarele, caile de acces in blocuri și ce s-a mai schimbat in zona in urma lucrarilor de modernizare a strazilor derulate de…

- In cinstea Zilei Naționale a Romaniei, la 1 decembrie, cluburile cu secție de șah – CSM Focșani 2007, ACS Fianchetto Constanța, ACS Genius Galați și Clubul de Sah Gambit Huși – au organizat in mediul online, pe o platforma dedicata, turneul de șah rapid pentru juniori CZSE1 – Open Ziua Romaniei 2020.…

- Campionii Romaniei la baschet U 18, in 2020, sportivii de la CSM 2007 LPS Focșani, impreuna cu antrenorii Petruț Mihai – principal, Florin Munteanu – secund, Ștefan Munteanu – pregatire fizica și gimnastele Ana-Maria Barbosu și Iulia Florentina Trestianu, multiplu medaliate – cu aur, argint…