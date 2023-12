Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea unei serii de evenimente de fotografie organizate cu succes in ultimii ani, BMW Romania a realizat a treia ediție a #BMWPhotoCamp. Pentru prima data, acest eveniment s-a desfașurat in afara granițelor Romaniei, in pitorescul oraș Lisabona din Portugalia. Scopul #BMWPhotoCamp este de a…

- Portugalia - Islanda, meci contand pentru Grupa J din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, duminica, 19 noiembrie, de la ora 21:45, pe Estadio Jose Alvalade din Lisabona, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- De aproximativ o luna cel mai așteptat concert al acestui final de an a fost fara doar și poate cel in care artista Irina Rimes a cantat la Botoșani alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii de Stat George Enescu dirijata de maestrul Alexandru Ilie.

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta sustine astazi, 24 octombrie 2023, primul meci pe teren propriu in actuala stagiune a grupelor intrecerii continentale EHF European League.Formatia de pe litoral intalneste in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; redutabila echipa portugheza Sporting CP Lisabona,…

- Sufar de empatie. E boala grea. Se manifesta prin exagerata punere in locul celuilalt. Celalalt nefiind neaparat un om. Langa sediul nostru crescusera niște copacei. Ieșeau așa, ca niște zanatici, din beton și-aveau radacinile infipte-n bloc. Țineau umbra și adiau povești cand batea vantul. Lasau pasarile…

- Bobi, cel mai batran caine din lume, a murit la cinci luni dupa ce a implinit varsta de 31 de ani in ferma unei familii din Portugalia unde si-a petrecut intreaga viata, scrie luni, 23 octombrie, site-ul cotidianului britanic Daily Mail, potrivit Agerpres.Vestea despre moartea celebrului patruped a…

- Președinta Maia Sandu a spus ca autoritațile lucreaza zi de zi pentru a construi o țara puternica, unita și prospera - Moldova europeana. Dupa cum relateaza „INFOTAG”, ea a declarat acest lucru luni seara, la o intalnire la Lisabona cu cetațenii moldoveni aflați in Portugalia. Sandu a scris pe rețelele…

- Mara International Tour: Croaziere Mediterana de Vest. Pret de la 489euro/pers -7nopti Croaziere Mediterana de Vest Pret de la 489euro/pers -7nopti Plecare din : Savona, Italia Vas: Costa Diadema Porturi: Ajaccio, Corsica, Franta – Barcelona, Spania – Marseille, Franta – Palma de Mallorca, Spania –…