Stiri pe aceeasi tema

- Complexul National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste anunta trecerea la programul de vara pentru obiectivul turistic “Peștera Ialomiței”. Din 1 mai Post-ul Peștera Ialomiței, program de vizitare mai lung! Intre ce ore poate fi vizitat unul dintre cele mai importante obiective turistice din Dambovița?…

- Situata in cea mai saraca zona a judetului Brasov, comuna Racos are bogatii naturale inestimabile: Coloanele de bazalt, Lacul de smarald, Vulcanul stins, dar si o realizare a oamenilor: Castelul Bethlen.

- Deși suntem in plin val 3 al pandemiei de coronavirus, mobilitatea romanilor este in creștere. Aceasta mobilitate pare ca va continua sa creasca, in contextul in care romanii și-au rezervat deja vacanțe și la munte și la mare, iar pentru mini-vacanța de Paște și 1 mai locurile sunt deja aproape complet…

- Simleu Silvaniei implineste in acest an 770 de ani de la atestarea sa documentara, iar un prim eveniment din cele programate sa se desfasoare in acest an a avut loc duminica. Un grup de salajeni au alergat pe un traseu de sapte kilometri, de la casa din Simleu Silvaniei in care s-a nascut fostul om…

- Un parc din București va reproduce, la scara, intreaga Romanie. Este inițiativa Primariei Sectorului 4 care anunța ca zona de agrement va fi construita pe o suprafața de peste 26.000 de metri patrați, relateaza Mediafax. Primaria Sectorului 4 anunța ca vrea sa transforme un teren viran din…

- Cei mai multi romani vor merge in acest weekend catre statiunile de pe Valea Prahovei si Brasov, acestia fiind dispusi sa plateasca intre 600 si 1.200 lei pentru doua persoane, pentru un sejur de minimum doua nopti in perioada 6 - 8 martie, arata un studiu realizat de o platforma online specializata…

- Anul 2021 aduce numeroase zboruri charter spre destinații cu plaje insorite de la malul marii. Primul zbor charter de vacanța, din acest an, cu plecare din Timișoara, va fi operat maine, 6 martie 2021, spre destinația Hurghada, Egipt. Aeroportul Internațional Timișoara se implica activ in gasirea de…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA organizeaza licitatie publica pentru a cumpara servicii complete de capturare si evacuare animale fara stapan din obiective ce apartin CNE Cernavoda, anunt ce poate fi consultat in sectiunea Documente. Societatea Nationala Nuclearelectrica SA organizeaza licitatie…