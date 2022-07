GALERIE FOTO Un șofer beat și drogat a lovit patru oameni când încerca să scape de poliție Un șoer beat și drogat urmarit de poliție pentru ca depașise limita legala de viteza a lovit o alta mașina in care erau patru tineri. Aceștia au fost raniți grav, iar autoturismele au fost complet distruse. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din localitatea Cristian, județul Sibiu. Polițiștii rutieri au filmat și inregistrat cu aparatul […] The post GALERIE FOTO Un șofer beat și drogat a lovit patru oameni cand incerca sa scape de poliție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Oradea, baut si aflat sub influenta drogurilor, a fost surprins cu aparatul radar cand circula cu 125 de kilometri la ora in municipiul Sibiu. In incercarea de a scapa de politisti, barbatul a fugit catre o localitate invecinata, unde a lovit alta masina, cinci peroane fiind ranite.

- Au participat probabil la aceasta acțiune preventiva toate echipajele Biroului Rutier de la Botoșani, pe Calea Naționala, pentru ca strada s-a umplut de polițiști și autospeciale de Poliție. Și, un lucru mai inedit, au luat parte la razie și ofițerii de la Serviciul Investigații Criminale,…

- O mașina a intrat, luni, in patru persoane care se aflau pe un podeț de acces intr-un imobil. Accidentul a avut loc pe DJ 106, in localitatea Nocrich, județul Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari rezulta ca șoferul unui autoturism, din cauze care urmeaza a fi stabilite, a pierdut controlul…

- Un autocar in care se aflau 76 de ucraineni, intre care 29 de copii, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european E 85, in localitatea Dumbrava. Accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, iar la fata locului au fost trimise patru echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean, precum…

- Un autocar in care se aflau 76 de ucraineni, intre care 29 de copii, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european E 85, in localitatea Dumbrava. Accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, iar la fata locului au fost trimise patru echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean, precum…

- Trei adolescente, in varsta de 15 ani, din Galati au fost accidentate de o masina in timp ce traversau pe trecerea de pietoni. Doua dintre ele au ajuns la spital. La testarea drugtest, politistii au constatat ca soferul consumase cocaina. Incidentul a avut loc in jurul orei 13:20, pe strada Milcov din…

- Un șofer din Galați a fost prins de polițiștii din Vaslui intr-o localitate de pe raza județului circuland cu peste 153 km/h. El a primit amenda și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 4 luni. Polițiștii vasluieni spun ca barbatul din Galați conducea cu viteza de 153 km/h in localitatea Bacaoani.…

- Un polițist imbracat in haine civile, care incerca sa aplaneze un conflict izbucnit in trafic a fost lovit de unul dintre agresori, care nu știa ca respectivul este om al legii. Trei barbați au fost reținuți. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 18 Poliție a fost sesizata prin…