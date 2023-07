Stiri pe aceeasi tema

- Trenul blindat de lux al lui Vladimir Putin este dotat cu un salon de infrumusețare, o baie de abur turceasca, o sala de sport, un restaurant luxos, arata un raport facut public, in care sunt prezentate fotografii și planuri ale trenului.

- Președintele rus Vladimir Putin prefera din ce in ce mai mult sa calatoreasca cu trenul in loc de avion. Acest lucru a fost confirmat atat de surse apropiate de Kremlin, cat și de serviciile de informațiile occidentale.

- Parlamentul ungar nu a inclus ratificarea aderarii Suediei la NATO pe agenda sesiunii sale ramase pana la vacanta de vara, astfel ca aceasta ratificare nu va putea fi votata inainte de luna septembrie, exceptand cazul convocarii unei sesiuni extraordinare, relateaza, joi, Reuters. „Fidesz (partidul…

- Evgheni Prigojin, care a condus o tentativa de lovitura de stat militara in Rusia, va pleca in Belarus, a anuntat Kremlinul sambata seara, care l-a iertat de dosarul penal deschis in timpul zilei. Șeful Wagner se va retrage in Belarus, președintele Lukașenko fiind felicitat de Vladimir Putin pentru…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, l-a refuzat pe președintele Rusiei care l-a invitat sa participe la Forumul Economic International din iunie, de la Sankt Petersburg. Lula a scris, intr-o postare pe Twitter, ca i-a multumit lui Putin pentru invitatie, dar a fost nevoit sa o refuze…

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat ca a arestat 52 de persoane, sambata, in ziua incoronarii regelui Charles al III-lea, potrivit CNN. Poliția Metropolitana a confirmat ca au fost efectuate mai multe arestari in centrul Londrei și a ieșit public cu un discurs pentru a-și justifica gestul: „Astazi…

- Eleva de 14 ani care s-a inecat joia trecuta cu un jeleu, in timp ce se afla la școala, in comuna clujeana Geaca, a murit. Fata s-a stins in cursul zilei de marți, la Spitalul de copii din Cluj. Era internata pe secția de terapie intensiva, asistata de aparate, pentru a-i menține funcțiile vitale. …

- O furtuna de praf a provocat un carambol uriaș, cu zeci de mașini și camioane, soldat cu cel puțin șase morți, pe o autostrada din statul american Illinois. Aproape 40 de persoane, cu varste intre 2 și 80 de ani, au fost ranite și transportate la spital, scrie CNN. Șaptezeci și doua de autovehicule…