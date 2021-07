Stiri pe aceeasi tema

- Performerul delegației vrancene a fost valorosul sprinter Mario Dobrescu, cu dubla legitimare, Atletic Adjud, CSS Focșani, care a obținut trei medalii Cu doua medalii a incheiat competiția polivalentul George Adam Atleții de la CSS Focșani, cu adjudenii in prim plan, au reușit o excelenta performanța…

- Focșanenii au mai obținut trei medalii de argint și doua de bronz Sportivii de la CS Addras Focșani au participat, sambata, 12 iunie, la Campionatul Național de kickboxing – proba tatami și Cupa Romaniei la ring, organizat de Clubul Sportiv Marea Neagra sub egida Federației Romane de Arte Marțiale de…

- Campioana de la CSM Focșani 2007 va concura in proba de 3000 metri plat Claudia Prisecaru, eleva profesorului Cristian Orza, va reprezenta Romania in proba de 3000 metri plat a Campionatului European pe echipe la atletism, primul eveniment de pista european gazduit vreodata in țara noastra…

- Silvia Pomana, vicecampioana a Romaniei, Mihnea Chirila, pe locul al treilea Campionatul Național de judo U 16, care a avut loc la Poiana Brașov la sfarșitul saptamanii trecute, a adus noi rezultate forte bune și pentru sportivii de la CS Unirea Focșani, pregatiți de sensei Adrian Moldoveanu. La 52…

- Doar trei cluburi au echipe la ambele categorii – CSȘ Focșani, CSȘ Barlad și CSA Steaua București Campionatul Național de gimnastica al junioarelor 3, nivel 1 și 2 care a avut loc la Ploiești vineri, 21 mai și sambata, 22 mai, a relevat adevarul ca, la Focșani, tradiția de munca și rezultate…

- Sportivii uniriști au urcat de 36 de ori pe podium Campionatul Național de karate SKDUN, de la Voluntari, din zilele de 14-16 mai, a avut pe saltelele de concurs 22 de sportivi – cei mai mulți, foarte tineri, de la CS Unirea Focșani, pregatiți de senseii Aurel Giurgea și Madalin Enache. Uniriștii…