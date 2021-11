Galerie Foto. Strada Călugărului din Piatra-Neamț va intra în modernizare Municipiul Piatra-Neamț a scos la licitație publica, prin intermediul platformei SEAP/ SICAP, execuția lucrarilor pentru construirea unei canalizari pentru colectarea apei pluviale, pe strada Calugarului. Valoarea proiectului ajunge la suma de 1.015.829,86 lei, iar cheltuieli vor fi suportate din bugetul local. Conform proiectului tehnic intocmit de S.C. INFRA PROJECT S.R.L., constructorul care va fi desemnat caștigator trebuie sa construiasca o rețea de canalizare pluviala pe o lungime de 628 m, cu o durata de execuție, estimata, de 3 luni. Mai jos puteți vedea starea actuala a strazii Calugarului,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

