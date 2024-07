Stiri pe aceeasi tema

- Ieri a inceput a noua ediție a Festivalului Internațional de Folclor ,,Plaiurile Mioriței „, iar startul evenimentelor a fost dat de deja celebra parada a costumelor. Grupurile de dansatori au pornit din centrul orașului, catre Centrul I.C. Bratianu, de pe Bulevardul Nicolae Balcescu, unde au oferit…

- Astazi, 23 iulie, va avea loc parada costumelor tradiționale ale participanților la Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Participanții la parada vor pleca din fața Primariei catre Centrul Muzeal „I.C. Bratianu”, incepand cu ora 18,00. Costumele participanților sunt foarte frumoase,…

- In perioada 23-26 iulie 2024, Buzaul va gazdui a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Evenimentul va aduce in gradina publica a Centrului Muzeal „I.C. Bratianu” artiști din șapte țari. Conform comunicatului transmis de Centrul Județean de Cultura și Arta, festivalul…

- In perioada 23-26 iulie, Buzaul va deveni centrul culturii tradiționale internaționale, gazduind a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Acest eveniment, inclus in calendarul CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts), va aduce…

- In perioada 23-26 iulie 2024, Centrul Județean de Cultura și Arta ii invita pe buzoieni sa participe la a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”. Evenimentul va avea loc in parcul Complexului Muzeal „I.C. Bratianu”, unde ansambluri folclorice renumite vor urca pe scena…

- In perioada 23 – 26 iulie 2024, Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau va invita la a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „PLAIURILE MIORIȚEI”. Evenimentul se va desfașura in parcul Complexului Muzeal “I.C. Bratianu”, iar pe scena vor urca ansambluri renumite. Va așteptam cu drag…

- Peste 25.000 de participanți au fost prezenți la cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Arta Stradala – Antante, desfașurat intre 24 și 26 mai pe Bulevardul Nicolae Balcescu din Buzau. Timp de trei zile, locuitorii orașului și vizitatorii de toate varstele s-au bucurat de cele peste 44…