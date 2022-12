Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acceptat, joi, sa o elibereze pe jucatoarea de baschet americana Brittney Griner in schimbul traficantului de arme rus Viktor Bout. Deținuta de mai multe luni in Rusia pentru „trafic de droguri”, baschetbalista americana Brittney Griner a fost eliberat joi, in cadrul unui schimb de deținuti…

- Rusia a decis eliberarea jucatoarei de baschet americane Brittney Griner in cadrul unui schimb de detinuti cu Statele Unite, care il vor elibera pe traficantul de arme Viktor Bout, afirma surse de la Washington.

- Rusia a decis eliberarea jucatoarei de baschet americane Brittney Griner in cadrul unui schimb de detinuti cu Statele Unite, care il vor elibera pe traficantul de arme Viktor Bout, afirma surse de la Washington, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Baschetbalista americana Brittney Griner a fost eliberata de Rusia intr-un schimb de prizonieri cu Statele Unite, care l-au eliberat la schimb pe celebrul traficant de arme Viktor Bout, supranumit „Negustorul Morții”, scrie CNN, citand surse bine informate.

- Kremlinul a anunțat joi ca niciun detaliu al discuțiilor privind schimbul de prizonieri cu Statele Unite nu va fi dezvaluit public și ca Moscova nu intenționeaza sa se angajeze in negocieri cu administrația președintelui american Joe Biden inainte de sfarșitul acestui an, scrie presa rusa de stat, potrivit…

- Rusia a declarat vineri ca spera sa incheie un schimb de prizonieri cu Statele Unite. rusia l-ar vrea inapoi pe traficantul de arme rus condamnat Viktor Bout, cunoscut sub numele de „Negustorul Morții”, intr-un schimb care ar include-o și pe vedeta americana de baschet Brittney Griner. Fii…

- Condamnata la 9 ani de inchisoare in Federația Rusa pentru deținere și trafic de droguri, baschetbalista Brittney Griner a fost transferata la 4 noiembrie in afara regiunii Moscova, unde fusese retinuta de cateva luni, fara a fi precizata noua ei locatie. O sursa apropiata dosarului a anuntat joi,…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat ca este pregatita sa discute despre eliberarea unor cetațeni americani incarcerați in prezent in Rusia, dar partea americana nu și-a respectat obligațiile de a menține un dialog, relateaza Reuters.„Am spus de multe ori ca suntem gata pentru negocieri pentru…