Politia Metropolitana din Londra a anuntat ca a arestat 52 de persoane, sambata, in ziua incoronarii regelui Charles al III-lea, potrivit CNN. Poliția Metropolitana a confirmat ca au fost efectuate mai multe arestari in centrul Londrei și a ieșit public cu un discurs pentru a-și justifica gestul: „Astazi au fost efectuate 52 de arestari sub […]