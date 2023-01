Galerie foto și video. Imaginile groazei la Dnipro: o rachetă rusească a lovit un bloc, mii de oameni răniți, sub dărâmături Vești groaznice de la Dnipro. O racheta a Rusiei a lovit un bloc de apartamente. Cel puțin un bloc a fost distrus, oamenii sunt sub daramaturi. Un raport preliminar: 10 raniți la Dnipro. Doi dintre ei sunt copii. Trei dintre victime sunt critice. Toata lumea este acum in spital” a declarat șeful Administrației Militare Regionale […] The post Galerie foto și video. Imaginile groazei la Dnipro: o racheta ruseasca a lovit un bloc, mii de oameni raniți, sub daramaturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

