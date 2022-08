Stiri pe aceeasi tema

- O familie formata din doi adulți și doi copii a fost surprinsa in cursul zilei de marți de o furtuna pe munte, in Varful Vartoapele din județuș Argeș. Copiii erau in papuci și nu aveau haine potrivite pentru munte, lucru ce i-a facut sa fie la un pas de hipotermie.

- O noua gradinița cu program prelungit va fi construita in comuna Ganeasa. Consiliul Județean (CJ) Ilfov a decis, la cererea Primariei Comunei Ganeasa, sa aloce 90% din fondurile necesare realizarii gradiniței ce va avea o capacitate de 60 de locuri, sali de mese, sali de dormit și locuri de joaca. …

- Ucraina a lansat portalul „Children of War” care conține informații despre copiii ucraineni disparuți și gasiți. Dupa datele oficiale prezentate pe site, de la inceputul razboiului și pana pe 2 august, situația este urmatoarea: 358 de copii uciși, 693 de raniți, 204 disparuți și 5.911 deportați. Aplicația…

- CFR Calatori a anuntat, joi, ca scumpeste preturile la biletele de tren de la 1 iulie. Astfel, o calatorie pe ruta Bucuresti – Constanta, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov va costa 54 de lei, de la 44,7 lei, de exemplu. „CFR […] The post Se scumpesc biletele…

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere dintr-un parc, aflat in imediata apropiere a mall-ului din Kremenciuk, arata momentul in care rachetele rusești lovesc centrul comercial. In imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. Cel putin…

- Un tobogan gonflabil de la un mall din Cluj-Napoca s-a rasturnat, iar mai multi copii au cazut de la inaltime. Un consilier local cere verificarea tuturor acestor instalatii. „Ieri (sambata – n.r.) s-a rasturnat toboganul gonflabil de la Iulius cu copii cu tot in el. Copiii au cazut unii peste altii…