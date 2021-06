Stiri pe aceeasi tema

- Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnaziala Vulturu au participat la un proiect pentru reducerea abandonului școlar, finanțat cu fonduri europene, care a inceput in anul 2018 și se va incheia in luna iulie 2021.Proiectul este implementat in parteneriat cu Școala Gimnaziala “Valeriu D. Cotea”…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Vizantea – Razașeasca, structura Livezile, și-au comemorat eroii. Astfel, coordonați de profesoarele pentru invațamantul primar și preșcolar, Valentina Grosu, Lucreția Vatafu și Maria Holban, școlarii au comemorat jertfa eroilor noștri depunand cate o coroana de flori…

- Centrul Cultural Vrancea, va invita luni, 31 mai 2021, de la ora 18.00, in pinacoteca instituției, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, la spectacolul Școlii Populare de Arta: Inocența de copil! Evenimentul este organizat sub egida Consiliului Județean Vrancea, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului,…

- An de an, elevii Liceului Tehnologic „Eremia Grigorescu‟ din Marașești iși rup din timpul lor pentru a-i ura „La mulți ani!‟ col. (r.) Ion Durnescu, veteran de razboi, luptator in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, la cei 98 de ani pe care col. (r.) Ion Durnescu…

- Centrul Cultural Vrancea, sub egida Consiliului Judetean Vrancea, in parteneriat cu Protoieria Focșani I și Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, organizeaza Concursul De la Psalmi și Icoane la Sfanta Scriptura și Muzica Sacra, editia a XXII-a, 2021. Manifestarea cultural-artistica are loc miercuri, 28.04.2021…

- Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” din Focsani a participat ȋn saptamȃna 19-23 aprilie 2021 la o mobilitate virtuala in cadrul proiectului de parteneriat de schimb interscolar Erasmus+ “Different Colours of Us” (2019-2021), actiunea cheie KA229. Activitațile au fost gazduite de scoala partenera College…

- Catalin Toma a prezentat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, bilanțul activitații la șase luni de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Vrancea. Acesta a prezentat care este stadiul proiectelor de investiții aflate deja in derulare și ce proiecte are pregatite…