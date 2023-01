Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de praznuire a Sfintilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur, luni, 30 ianuarie 2023, Inaltpreasfintitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, si Preasfintitul Parinte Benedict Bistriteanul,…

- Sarbatoare mare pentru creștinii de pretutindeni! In fiecare an, pe 30 ianuarie, sunt sarbatoriți Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Citește in randurile de mai jos rugaciunea catre cei trei mari sfinți, care te poate ajuta cu orice problema.

- Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, sunt sarbatoriți de catre creștinii ortodocși pe data de 30 ianuarie. Sarbatoarea celor Trei Ierarhi este imporanta pentru creștini, fiind cu cruce roșie in calendar.Chiar daca Biserica Ortodoxa ii sarbatorește impreuna, fiecare…

Sarbatorile zilei de 30 ianuarie

- Maine, 30 ianuarie, este o sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Creștinii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce rugaciune trebuie sa rostești maine ca sa ai ajutor și spor in tot ceea ce faci!

- Ieri, credincioșii Parohiei Garlași din municipiul Buzau au participat la Sfanta Liturghie savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in paraclisul parohiei, cu hramul „Sfantul Cuvios Vasile de la Poiana Marului”. Din soborul slujitor au facut parte pr. Marius-Daniel…

- „Fapta de binefacere nu este nicidecum oprita duminica sau in alte zile de sarbatoare”, a declarat Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in predica adresata duminica, 4 decembrie, credincioșilor Parohiei buzoiene Candești. In Duminica a 27-a dupa Rusalii, IPS Ciprian…

- Biserica Parohiei Dambroca din județul Buzau, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost tarnosita, ieri, in urma incheierii lucrarilor de renovare. Slujba de sfințire a lacașului de cult a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. „De dimineața, Chiriarhul…