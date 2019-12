Sambata, 14 decembrie, la Sala Sporturilor Vrancea din Focșani, a avut loc Campionatul Județean individual de șah rapid și blitz pentru juniori ediția 2019. Au participat cei mai valoroși șahiști juniori sub 18 ani legitimați la cluburi cu secție de șah din Vrancea. Intrecerea a fost omologata național de catre FR Șah și internațional de […] Articolul GALERIE FOTO: Șahiștii juniori vranceni și-au desemnat in concurs campionii la șah rapid și șah blitz! apare prima data in Monitorul de Vrancea .