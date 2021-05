Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii februarie a acestui an, managereul BIG Market Focșani a demarat o campanie prin care anunța ca doneaza maști in valoare de 200.000 lei asociațiilor sau ONG-urilor inscrise in Registrul entitaților/unitaților de cult. „Campania din februarie a fost un real succes, motiv pentru care…

- Veste buna pentru parinți, dar mai ales pentru copii: s-a deschis KIDS OUTLET, primul outlet exclusiv pentru copii din Vrancea, la etajul I al magazinului Milcov. Ideea acestui nou concept a aparut la sfarșitul anului trecut, iar visul a devenit realitate in aprilie, anul acesta. „Ideea magazinului…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in comuna Pufești au avut loc ample activitați de plantare de puieți. Copii și cadre didactice au plantat la unitațile școlare din comuna Pufești peste 450 de puieți de gard viu, tei și mesteacan. Acțiunea a continuat și cu plantarea a peste 1500 puieți de salcam, de…

- Nu ma uit la filme triste. Sau horror. Ca așa e realitatea. Trista și horror. Așa ca prefer ca filmele sa-mi fie vesele, bizare, ușurele. Vineri seara, Netflix m-a pacalit. Cica sa vedem „In salbaticie”, un film cu Emile Hirsch, Marcia Gay Harden și William Hurt, unde „un tanar barbat renunța la tot,…