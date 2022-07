Stiri pe aceeasi tema

- La intrecerea desfasurata la Roehampton, in Marea Britanie, sportiva de la CS Medgidia cap de serie nr. 6 a avut evolutii de top si nu s a oprit decat in finala. In varsta de 14 ani, Andreea Soare este nascuta la Medgidia si a fost transferata la clubul local la inceputul acestui an. In aceeasi perioada,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, s au intalnit astazi, 15 iunie 2022 la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.In cadrul discursului sustinut, presedintele Frantei, Emmanuel Macron a vorbit despre prietenia de 200 de ani dintre…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, s au intalnit astazi, 15 iunie 2022 la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.In cadrul discursului sustinut, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis i a multumit presedintelui francez pentru prezenta…

- La inceputul lunii iunie, Bacolux Hotels Romania anunța deschiderea celui mai nou hotel de pe litoral, Bacolux Koralio de patru stele, din Eforie Nord, dupa o investiție de peste 7 milioane de euro. Bacolux Koralio, clasificat la 4 stele, are 212 camere și apartamente, un restaurant ( salon și terasa…

- RAJA SA a deschis larg portile Statiei de epurare Constanta Nord, astazi ndash; 17 mai 2022, pentru studentii Facultatii de Stiinte ale Naturii si Stiinte Agricole, din cadrul Universitatii ldquo;Ovidius" Constanta. Vizita a avut loc in cadrul unui stagiu de practica pedagogica derulat cu sprijinul…

- Un detasament din cadrul Regimentului 126 Infanterie din Franta a simulat o actiune ofensiva in Poligonul Capu Midia din Constanta.Militarii francezi, cunoscuti ca ldquo;Bisons", s au antrenat ca intr o situatie reala de lupta urbana: tintele aflate la peste 300 de metri distanta au fost luate prin…

- Jucatoarea din Constanta a postat pe Facebook un filmulet cu momente din sesiunea foto. Pe langa antrenamentele efectuate in aceasta perioada cu noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, la academia acestuia, in Franta, Simona Halep a participat si la o sedinta foto speciala, la baza tehnicianului. Jucatoarea…

- Saptamana Patimilor i-a gasit pe unii ucraineni in centrul de refugiati din sediul Egros. In ziua 56 de razboi, dorul de casa se simte puternic printre acestia, dar speranta le ramane in suflet. Vor sa se intoarca acasa, si tin legatura cu restul familiei, care a ramas in Ucraina, prin intermediul retelelor…