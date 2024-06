Stiri pe aceeasi tema

- Moștenitorul tronului, Prințul William, implinește azi 42 de ani, iar soția sa i-a oferit un cadou inca de ieri, scrie okmagazine.ro . Ce bucurie i-a facut Kate Middleton sarbatoritului regal, dar și cum arata cand era mic, in brațele mamei sale, Prințesa Diana, vedeți mai jos.

- Prințul William a vorbit despre starea de sanatate a lui Kate Middleton in aceasta saptamana, la aproape trei luni dupa ce Prințesa de Wales a anunțat ca a fost diagnosticata cu cancer. El a declarat: „Se simte mai bine, mulțumesc. I-ar fi placut sa fie aici astazi.”

- Timp de șase ani, Ilie Nastase a fost casatorit cu Amalia Nastase, iar impreuna au doua fete, pe Emma, in varsta de 19 ani, și pe Alessia, in varsta de 21 de ani. Recent, intr-un interviu pentru Viva , Amalia Nastase a vorbit despre cele doua fete pe care le are cu Ilie Nastase, dar și despre baiețelul…

- Printul William al Marii Britanii a declarat vineri ca sotia lui, Kate, ''se simte bine'', intr-un rar comentariu public despre starea de sanatate a printesei de Wales, care urmeaza o chimioterapie preventiva pentru cancer, informeaza Reuters, conform AGERPRES.

- Prințul William a dezvaluit cum se simte soția lui, Kate Middleton, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer. Cele mai noi detalii despre starea de sanatate a prințesei. Confirmarea facuta de fiul Regelui Charles al III-lea.

- Prințul William iși reia indatoririle regale, incepand de joi, 18 aprilie 2024. Moștenitorul tronului britanic va reveni la angajamentele sale, dupa cateva saptamani in care și-a indreptat toata atenția catre partenera lui de viața, Kate Middleton, și copiii lor. Prințul William iși reia indatoririle…

- Joi, Printul William participa la un eveniment caritabil. Este prima aparitie oficiala dupa ce sotia lui, Kate Middleton, a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu cancer si a inceput chimioterapia preventiva.

- Au trecut cateva zile de cand Kate Middleton a anunțat public ca sufera de cancer. Deși s-a zvonit ca soțul ei, Prințul William, nu i-a fost alaturi pentru ca mariajul lor este in impas, lucrurile stau complet diferit. Fiul cel mare al Regelui Charles a facut o promisiune foarte emoționanta parinților…