- Prefectul Nicușor Halici face un apel catre vrancenii care vor sa doneze bunuri pentru refugiații din Ucraina sa le direcționeze catre Crucea Roșie Vrancea pentru a facilita gestionarea și distribuirea acestor ajutoare. In cadrul unei conferințe de presa, prefectul Nicușor Halici a declarat astazi ca…

- Marius Daniel Chirița este un baiat cu par balai care lupta zi de zi sa demonstreze vieții ca se poate. In cei 12 ani de viața, copilul, originar din Popești, a stat mai mult prin spitale, inconjurat de medici și asistente. A fost diagnosticat cu Sindromul Noonan la varsta de 3 ani, o boala care-i […]…

- “UMANITATEA NU ARE GRANIȚE” Crucea Roșie Vrancea luata cu asalt! Suntem in cea de a șasea zi de razboi! Crucea Roșie Vrancea pregatește cel de-al doilea transport umanitar pentru Ucraina, care urmeaza sa plece din Focșani catre Vama Siret, in noaptea de marți spre miercuri, 2 martie. Primul transport…

- Avand in vedere intenția cetațenilor de a veni in sprijinul populatiei din Ucraina, am dispus ISU Neamt sa asigure coordonarea acestei activitați de donare și ulterior de distribuire alimente, imbracaminte, alte bunuri de prima necesitate, cazare și transport. Primire donații La nivelul fiecarei unitati…

- In timp ce binele inca sfredeleste din greu tuneluri catre recunostinta si memorie, noi, Crucea Rosie Vrancea, putem si avem ce sa asternem in legatura cu binele infaptuit de oamenii lui in tacerea hartiei, in ceea ce am denumit noi, Galeria „Portret de OM de Bine”. Daca nu ar fi, nu s-ar povesti, nu-i…

- Am pornit, de curand, proiectul „In fiecare an-o#CASA” prin programul „Sub acoperisul Crucii Rosii” dezvoltat anterior si, cu acest prilej – in dorinta de a ne exprima recunostinta intr-un mod deosebit fata de oamenii care de-a lungul timpului s-au implicat in proiectele sociale ale oganizatiei, lansam…