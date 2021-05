Stiri pe aceeasi tema

- Clopotele au rasunat in oraș, strazile au stralucit de lumanarile aprinse in noaptea de Inviere. Dupa un an de restricții, cu biserici goale și cimitire ferecate, sarbatoarea Paștilor a adunat din nou sute, mii de creștini in toate parohiile.

- Crestinii ortodocsi și greco-catolici sarbatoresc, astazi, Sfintele Pasti – sarbatoarea luminii si a bucuriei, considerata cea mai mare sarbatoare a crestinatatii, care semnifica Invierea Domnului.

- Imaginile triste de anul trecut in care preoții inconjurau singuri, fara enoriași, bisericile in Vinerea Mare, au devenit doar o trista amintire. Anul acesta, credincioșii au putut participa la slujba, respectand insa masurile de siguranța impuse de pandemie. Soarele bland al sfarșitului de aprilie…

- Suntem inca sub semnul pandemiei, dar am inceput sa caștigam cate o „batalie‟. Daca anul trecut am fost vitregiți de privilegiul de a participa atat la Deniile din Saptamana Patimilor, cat și la slujba din Noaptea de Inviere, anul acesta, putem spune ca am revenit la normal. Insa nu in totalitate, pentru…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca va inainta spre aprobare in sedinta de joi a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) o serie de propuneri care vizeaza sarbatorile pascale ortodoxe, intre care si cea privind circulatia pe timpul noptii, care sa fie permisa pana la ora 5,00 pentru…